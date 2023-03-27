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  • Köksal Engür'ün cenaze töreni detayları belli oldu. Leyla ile Mecnun'un aksakallı dedesiydi

Köksal Engür'ün cenaze töreni detayları belli oldu. Leyla ile Mecnun'un aksakallı dedesiydi

Usta sanatçı Köksal Engür'ün cenaze töreni detayları belli oldu.

Haber Giriş: 27 Mart 2023 Pazartesi - 16:15
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Usta oyuncu Köksal Engür'ün cenaze töreni detayları belli oldu

Köksal Engür'ün cenaze töreni detayları belli oldu. Leyla ile Mecnun'un aksakallı dedesiydi
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76 yaşında hayatını kaybeden usta oyuncu Köksal Engür'ün cenaze töreni detayları belli oldu.

Engür'ün Leyla ile Mecnun dizisindeki rol arkadaşı Cengiz Bozkurt, "Köksal Engür Abi'mizi böbrek yetmezliğine bağlı komplikasyonlar sebebiyle kaybettik. Cenazesine dair açıklamayı yarın yapacağız. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerinin başı sağolsun" diye yazmıştı.

Bozkurt, cenaze bilgilerini de paylaştı. Oyuncu, "Köksal Engür Abimi'zin cenazesi yarın Karacaahmet Şakirin Camii'nde kılınacak öğle namazını müteakip yolun karşısındaki Karacaahmet Sultan Cemevi ve Karacaahmet Camisi arasından girilen 8. adada defnedilecektir, sevenlerine duyurulur" dedi.

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