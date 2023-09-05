Usta oyuncu Mustafa Uzunyılmaz yolda yürürken kalp krizi geçirdi

63 yaşındaki Mustafa Uzunyılmaz yolda yürürken fenalaşınca apar topar hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavisi yapılan Mustafa Uzunyılmaz‘ın iddiaya göre kalbine stent takıldı.

Usta oyuncu Mustafa Uzunyılmaz yolda yürürken kalp krizi geçirdi

“Geniş Aile”, “Kaygısızlar”, “Gülşen Abi” ve ‘’Vay Anam Vay’’ dizilerinde oynadığı birbirinden renkli karakterlerle tanınan usta oyuncu Mustafa Uzunyılmaz yolda yürürken fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan 63 yaşındaki usta oyuncu apar topar hastaneye kaldırıldı.

c4.jpg

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; 2009 yılında 16. Adana Altın Koza Film Festivali’nde ''Kız Kardeşim'' filminde oynadığı ‘Kazım’ rolü ile ‘En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü’nü alan usta oyuncunun kalbine stent takıldığı öğrenildi.

snapinsta-app-221355896-131906739087851-580264877683578040-n-1080-1024x1024.jpg

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 79 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 79 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kırmızı takım ve mavi takımda kimler var?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kırmızı takım ve mavi takımda kimler var?
Araç sahiplerine acı haberi Orhan Uğuroğlu açıkladı. Ek MTV ödemesi 6 Eylüle kadar uzatılmıştı
Araç sahiplerine acı haberi Orhan Uğuroğlu açıkladı. Ek MTV ödemesi 6 Eylüle kadar uzatılmıştı
1919’dan bugüne kurtuluşun anahtarı Kemalizm
1919’dan bugüne kurtuluşun anahtarı Kemalizm
Yılın en çok satan otomobilleri belli oldu. Hangi model kaç tane sattı
Yılın en çok satan otomobilleri belli oldu. Hangi model kaç tane sattı
İlkin Aydın kimdir? A Milli Kadın Voleybol Takımı’ndan İlkin Aydın kaç yaşında nereli?
İlkin Aydın kimdir? A Milli Kadın Voleybol Takımı’ndan İlkin Aydın kaç yaşında nereli?
Son Haberler
Tarsus'taki gizemli kazıda bulunan lahitle ilgili şoke eden iddia. Lahitteki sembol ortaya çıktı Güncel
Tarsus'taki gizemli kazıda bulunan lahitle ilgili şoke eden iddia. Lahitteki sembol ortaya çıktı
Melis Sezen kırmızı halıya iç çamaşırsız çıktı. Foto muhabirleri sadece ona kilitlendi Magazin
Melis Sezen kırmızı halıya iç çamaşırsız çıktı. Foto muhabirleri sadece ona kilitlendi
Müge Anlı başladı mı? Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yeni sezonu başladı mı saat kaçta yayınlanıyor? Keşfet
Müge Anlı başladı mı? Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yeni sezonu başladı mı saat kaçta yayınlanıyor?
MasterChef'te çıraklık krizi. 'Havalara girme fazla' Magazin
MasterChef'te çıraklık krizi. 'Havalara girme fazla'
Fransa abaya giyen yüzlerce müslüman kız öğrenciyi evine geri gönderdi Dünya
Fransa abaya giyen yüzlerce müslüman kız öğrenciyi evine geri gönderdi
Özgür Özel canlı yayında açıkladı: Genel Başkanlığa hazırım Siyaset
Özgür Özel canlı yayında açıkladı: Genel Başkanlığa hazırım
GKRY'de 5 İsrailli 20 yaşındaki bir İngiliz kadına tecavüz etti Dünya
GKRY'de 5 İsrailli 20 yaşındaki bir İngiliz kadına tecavüz etti