Usta oyuncu Perihan Savaş'ın en mutlu günü. Oğlu Savaş Zafer'i evlendirdi.

Türk sinemasının usta ismi Perihan Savaş’ın oğlu Savaş Zafer ile Melis Ketenci, aile ve yakın dostlarının katıldığı Beşiktaş Shangri-La Bosphorus Otel’de gerçekleşen bir düğünle dünya evine girdi.

DÜĞÜNDEN KARELER PAYLAŞILDI

Çift, Beşiktaş'taki Shangri-La Bosphorus Otel'de gerçekleşen düğünde nikah masasına oturdu. Aile ve yakın dostlarının katıldığı bir düğünle dünya evine giren ikili, kareleri sosyal medya hesaplarından paylaştı. Usta oyuncu Perihan Savaş'ın mutluluğu ise yüzünden okunuyordu.

Çiftin düğününden ise ilk kareler gelmeye başladı. Sade bir gelinlik tercih eden Melis Ketenci güzelliği ile büyüledi.