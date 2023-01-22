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  • Usta oyuncu Perihan Savaş'ın en mutlu günü. Oğlu Savaş Zafer'i evlendirdi.

Usta oyuncu Perihan Savaş'ın en mutlu günü. Oğlu Savaş Zafer'i evlendirdi.

Ünlü oyuncu Perihan Savaş'ın, 9 Kasım 1995 yılında hayatını kaybeden oyuncu eşi Yılmaz Zafer'den olan oğlu Savaş Zafer muradına erdi. Uzun süredir birlikte olan Savaş Zafer ve Melis Ketenci, lüks bir otelde düzenlenen törenle dünya evine girdi.

Haber Giriş: 22 Ocak 2023 Pazar - 10:45
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Usta oyuncu Perihan Savaş'ın oğlu Savaş Zafer, Melis Ketenci ile evlendi.

Usta oyuncu Perihan Savaş'ın en mutlu günü. Oğlu Savaş Zafer'i evlendirdi.
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Türk sinemasının usta ismi Perihan Savaş’ın oğlu Savaş Zafer ile Melis Ketenci, aile ve yakın dostlarının katıldığı Beşiktaş Shangri-La Bosphorus Otel’de gerçekleşen bir düğünle dünya evine girdi.

DÜĞÜNDEN KARELER PAYLAŞILDI

Çift, Beşiktaş'taki Shangri-La Bosphorus Otel'de gerçekleşen düğünde nikah masasına oturdu. Aile ve yakın dostlarının katıldığı bir düğünle dünya evine giren ikili, kareleri sosyal medya hesaplarından paylaştı. Usta oyuncu Perihan Savaş'ın mutluluğu ise yüzünden okunuyordu.

Çiftin düğününden ise ilk kareler gelmeye başladı. Sade bir gelinlik tercih eden Melis Ketenci güzelliği ile büyüledi.

 

 

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