Usta oyuncu Rana Cabbar son yolculuğuna uğurlandı

'Aşk-ı Memnu'nun Süleyman Efendi'si Rana Cabbar, Şişli Katolik Ermeni Mezarlığı’nda yapılan törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Usta oyuncu Rana Cabbar son yolculuğuna uğurlandı

Bir döneme damga vuran 'Aşk-ı Memnu' dizisinde canlandırdığı Süleyman Efendi karakteri ile hafızalara kazınan Rana Cabbar 78 yaşında hayata veda etti.

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CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Rana Cabbar, Şişli Katolik Ermeni Mezarlığı’nda yapılan törenle son yolculuğuna uğurlandı. Cabbar’a son görevini yerine getirmek için sevenlerinin yanı sıra sinema ve sanat camiasından birçok ünlü isim katıldı.

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"YAŞ KAÇ OLURSA OLSUN HER ÖLÜM ERKEN ÖLÜMDÜR"

Cenazeye katılanlar arasında yer alan usta oyuncu Altan Gördüm, "Hepimizin başı sağ olsun Rana abi ile Ankara sanat tiyatrosundan tanışıyorum. Benim girdiğim dönemde onun oyunları vardı. Daha önceden izleyici olarak takip ediyorduk hatta bizim kurslarımıza bazı derslerimize eğitmen olarak gelmişti. Her zaman söylüyoruz ölüm kaçınılmaz ama kaç yaş olursa olsun her ölüm erken ölümdür hepimizin başı sağ olsun" şeklinde konuştu.

"YERİ ÇOK ZOR DOLDURULACAK"

Tiyatro oyuncusu Vahide Perçin, "Rana abiyi daha geç tanıyanlardanım. Ankara sanat tiyatrosunda tanıştım. Yeri çok zor doldurulacak. Doldurulur mu bilmiyorum çok üzgünüz" ifadelerini kullandı.

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"BİZLE KARDEŞ OLABİLECEK KADAR ÇOCUK KALPLİ BİR İNSANDI"

Cenazede yer alan bir diğer ünlü oyuncu Altan Erkekli, "Bizim için oyuncu değil bir abi bir usta, hayatı anlatan dert ortağı. Sıkıntılı günlerimizin neşe kaynağı bir dostu uğurluyoruz. Büyüğümüz ama dost gibi. Bizle kardeş olabilecek kadar çocuk kalpli bir insandı" dedi.

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"BİZİM KUŞAK YAVAŞ YAVAŞ VEDALAŞMAYA BAŞLADI"

Oyuncu Halil Ergün, "Değerli bir sanatçı arkadaşımızı kaybettik, tiyatro ya çok önemli katkıları oldu, çok değerli bir arkadaşımızdı ışıklar içinde yatsın artık bizim kuşak yavaş yavaş vedalaşma ya başladı sarsıldık tabii daha yapacağı işler vardı çalışmaları vardı bildiğim kadarıyla" ifadelerini kullandı.

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