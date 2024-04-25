Usta raket müjdeyi verdi

Kaynak: Haber Merkezi
Usta raket müjdeyi verdi
Olimpiyat tenis şampiyonu Belinda Bencic, Çarşamba günü yaptığı açıklamada ilk kez anne olduğunu duyurdu.

27 yaşındaki Bencic ve fitness koçu olan eşi Martin Hromkovič, bir sosyal medya paylaşımıyla kızları Bella'nın salı günü dünyaya geldiğini duyurdular.

Gelen yanıtlar arasında, 2021'de düzenlenen Tokyo Olimpiyatları'nda İsviçre adına gümüş madalya kazandıklarında Bencic ile çiftlerde karşılaşan Iga Swiatek ve Viktorija Golubic tebrikleri de yer aldı.

Bencic, 2023'te Wimbledon şampiyonluğunu kazanan Markéta Vondroušová'yı finalde yenerek teklerde altın madalya kazanmıştı.

Bencic daha önce tura anne olarak dönmek istediğini söylemiş ve Kasım ayında hamileliğini açıkladığından beri sıralaması 14 numaradan 92'ye düşmüştü.

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