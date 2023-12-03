Usta Sanatçı Can Gürzap son yolculuğuna uğurlanıyor

Bir süredir hastanede tedavi gören tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, yazar, eğitmen Can Gürzap, 1 Aralık'ta hayatını kaybetti. 79 yaşındaki usta sanatçı bugün son yolculuğunu uğurlanıyor. Gürzap'a son görevini yerine getirmek isteyen ünlü isimler AKM'de düzenlenen törende hazır bulundu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Usta Sanatçı Can Gürzap son yolculuğuna uğurlanıyor

Sinema, tiyatro, dizi oyuncusu, yazar ve eğitmen Can Gürzap 79 yaşında hayata gözlerini yumdu. “Kurtlar Vadisi”, “Bir Avuç Deniz”, “Aşk Beklemez”, “Medcezir”, “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz” gibi çok izlenen yapımlarda da rol alan usta oyuncu bir süredir hastanede kalp hastalığı olan aort anevrizması nedeniyle tedavi görüyordu.

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Usta sanatçı1 Aralık Cuma günü hayata gözlerini yumdu. Gürzap için ilk tören bugün 10.30'da AKM'de düzenlendi.

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Gürzap, Taksim Camii'nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Sapanca Kırkpınar aile mezarlığına defnedilecek.

SANATÇI DOSTLARI YASTA

Can Gürzap’ın ölüm haberini alan sanatçı dostları son görevlerini yerine getirmek için AKM'de hazır bulundu. NTV'de konuşan ünlü isimler üzüntülerini dile getirdiler.

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MELEK BAYKAL

Derste tahtaya pergel yazdı ve bana ‘E’leri açık söylüyorsun, düzelt’ demişti. Bunu sonradan konuşurken çok gülmüştük.

Biz zamanlar hocamızdı sonradan dostumuz oldu. Duruşuyla, tavrıyla, şıklığıyla, yakışıklılığıyla çok insana örnek olmuştur. Can’ımızı hiç unutmayacağız, hepimizin yüreğinde çok özel bir yere sahipti.

Hem öğrencileri hem dostları olarak. Hepimiz için yeri çok büyüktü. Can’ımızı güzel anılarla uğurlayacağız. Sanmıyorum ki hiç kimse arkasından “Ya şurası da yaramazdı” desin. Can Gürzap gibi anılabilmek ne güzel.

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IŞIL YÜCESOY

Ülkemizin başı sağ olsun. Can çok kültürlü, muhteşem bir Türkçeye, zaman içinde kaybettiğimiz bir Türkçeye sahipti. Yalnız o kadar mı? 17 yaşında yabancı dilden oyun tercüme etmişti. En genç hoca olmuştu.

Bugün televizyonda gördüğümüz sanatçı arkadaşlarımız, spikerlerimiz hepsi onun eğitiminden geçti. Hepimiz onun rahleyi tedrisatından geçtik. Çok donanımlı, çok zarif ve beyefendi bir adamdı. Kadıköy yıllarımdan, kısa pantolonlu zamanlarımdan tanıyordum.

Bana ıslık çalmış bir gün, o zaman tanışmıyorduk, babası kızmış. Babası çok azarlamış o zaman. Bana “Işıl senin sayende babamdan çok iyi bir ders alıp kadınlara ıslık çalınmayacağını öğrendim demişti.” İstediği gibi, huzur içinde gitti. Çok değerimizi kaybettik. Can da çok büyük bir değerimizdi, çok büyük bir kayıp.

Biz birlikte büyüdük, birlikte acı çektik. Birbirimizin ilk flörtlerini biliyorduk. Bizi birbirimizden ayıramazsınız. Tiyatroculuğu, zarafeti, aile babalığı, her şeyi bir bütündü.

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HALDUN DORMEN

Dün arabada giderken öğrendim. Şaşkınlığımdan hiçbir şey söyleyemedim. Hem oyuncu hem yönetmen hem de eğitimci olarak çok kıymetli bir insandı.

Söyleyecek bir şey yok, Allah rahmet eylesin. Türk tiyatrosunun en önemli insanlarından biriydi. Çok yönlüydü; oyuncu değil sadece hem de iyi bir yönetmen ve öğretmendi. Ben de yapıyorum hocalık ama o çok önce başladı. Çok insana örnek oldu. Toprağı bol olsun. Kusura bakmayın, konuşamıyorum, hâlâ şaşkınım.

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