Usta sanatçı kendi adına vakıf kurdu

Selda Bağcan’ın kurduğu vakfın amacı, ihtiyaç sahibi öğrencilere burs desteği sağlamak, valilik izni olan SMA’lı çocuklara tedavileri için para desteğinde bulunmak, sokak hayvanlarını koruma derneklerine destek sağlamak.

Sanatçı Selda Bağcan ve Ferhan Üçoklar’ın kurucusu olduğu vakfın merkezi İstanbul olarak belirtildi. Vakfın amaçları, “İhtiyaç sahibi öğrencilere burs desteği sağlamak; valilik izni olan SMA’lı çocuklara tedavileri için para desteğinde bulunmak, sokak hayvanlarını koruma derneklerine mama desteğinde bulunmak; barınak ve aşevi kurmak; vakfa gelir sağlamak için her türlü ekonomik faaliyette bulunmak” olarak sayıldı.

Vakfın sona ermesi halinde ise borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneğine devredilecek.