Usta sanatçı Mine Koşan ölümle tehdit edildi. Soluğu savcılıkta aldı

Usta sanatçı Mine Koşan da son dönemde sık rastladığımız ev sahibiyle sorun yaşayanlar kervanına katıldı. Koşan, evden çıkmaları için kendilerini ölümle tehdit eden ev sahibinden şikayetçi oldu.

Usta sanatçı Mine Koşan ölümle tehdit edildi. Soluğu savcılıkta aldı

Usta sanatçı Mine Koşan, kız kardeşiyle birlikte 3 yıl önce Şişli'deki bir eve taşındı. Artan kiralar sebebiyle evden çıkmaları için kendilerini tehdit eden ev sahibiyle sorun yaşayan Koşan, ev sahibinden şikayetçi oldu.

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Akşam'da yer alan habere göre, Usta sanatçı Mine Koşan ile kız kardeşi, 3 yıl önce Şişli'deki bir eve taşındı. Kiraları aksatmadan ödeyen kardeşlerin başı evden çıkmaları için baskı yapan mülk sahibi M. İhsan B. ile derde girdi.

Kardeşlerin evden çıkmasını isteyen ev sahibinin arayarak "İki adam yollar sizi evden aldırtırım, sizi öldürürüm" diye tehdit ettiği ileri sürüldü. Ev sahibinden şikayetçi olan Ayda Koşan, "Başıma bir iş gelirse sorumlusu ev sahibimdir" dedi. Savcılık soruşturma başlatırken mahkeme de zanlı hakkında 1 ay tedbir kararı aldı. Suçlamaları reddeden İhsan B. "İddialar karşısında şaşkınlık içerisindeyim" diyerek karara itiraz etti. Hâkim itirazı reddetti.

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