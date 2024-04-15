Usta sanatçı Şakir Öner Günhan gözyaşları içinde toprağa verildi

Bodrum'da hayatını sürdüren usta sanatçı Şakir Öner Günhan, 2020 yılında düzenli olarak yaptırdığı check-up esnasında kalın bağırsak kanserine yakalandığını öğrendi.

Usta sanatçıya tümörün kontrol altına alınması için kemoterapi tedavisi uygulanmaya başlandı. Kemoterapi tedavisinin sona ermesinin ardından Günhan'ın ameliyat olmasına karar verildi. Ameliyatın ardından sağlığına kavuşan Günhan'ın hastalığı daha sonra 3 kez nüksetti.

Evli ve aynı zamanda 1 çocuk babası olan Günhan, 5 gün önce rahatsızlığının artması üzerine kaldırıldığı Bodrum'daki özel bir hastanede 82 yaşında yaşamını yitirdi.

Usta sanatçı Şakir Öner Günhan için Bitez Gülsevim Rüştü Kaynak Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Günhan'ın oğlu Ozan Günhan, ailesi, sanatçı dostları ve sevenleri katıldı. Günhan'ın cenazesi gözyaşları içerisinde defnedildi.