Usta yazardan şok veda. 9 yıldır köşe yazdığı gazeteyi neden bıraktığını açıkladı

Karar Gazetesi’nin köşe yazarı İbrahim Kahveci, bugünkü yazısında gazetesine veda ettiğini duyurdu.

Kahveci, yazısında yeni adresinin Dünya Gazetesi olacağını belirtti. Veda yazısında, “Kurulduğu günden bu yana yazdığım Karar Gazetesi’nden ayrılıyorum. Tüm arkadaşlarıma ve okurlarıma teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Kahveci, Karar Gazetesi’nde uzun yıllar boyunca ekonomi ve siyaset üzerine yazılar kaleme almıştı. Yeni adresi Dünya Gazetesi’nde de benzer konulara odaklanması bekleniyor. Bu değişiklik, medya dünyasında dikkat çeken bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

İbrahim Kahveci’nin Karar Gazetesi’nden ayrılması, gazetenin okurları arasında da yankı uyandırdı. Sosyal medyada birçok okur, Kahveci’ye yeni görevinde başarılar diledi ve Karar Gazetesi’ndeki yazılarını özleyeceklerini belirtti.

Bu değişiklikle birlikte, Kahveci’nin Dünya Gazetesi’nde nasıl bir etki yaratacağı merakla bekleniyor.

İBRAHİM KAHVECİ KİMDİR?

İktisatçı ve gazeteci yazar İbrahim Kahveci, eski Maliye Bakanı Adnan Kahveci'nin yeğenidir. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun olan Kahveci, sermaye piyasalarında uzun yıllar araştırmacı olarak çalışmıştır. Bu süreçte, çeşitli yayın gruplarında görüş ve makaleleri yayımlanmıştır.

Gazetecilik kariyerine Yeni Şafak Gazetesi'nde günlük yazılar yazarak başlayan Kahveci, daha sonra Star Gazete ve Türkiye Gazetesi'nde köşe yazarlığı ve ekonomi şefliği yapmıştır.

Karar Gazetesi'nin kuruluşundan bu yana ekonomi şefliği ve ekonomi yazarlığı görevlerini sürdürmüştür. Türkiye ekonomisi üzerine yazdığı makalelerle dikkat çeken Kahveci, gerektiğinde eleştirilerini, gerektiğinde ise övgülerini yazılarında dile getirmiştir.

Ayrıca, Karar Gazetesi'ndeki ekonomi yazarlığının yanı sıra, birçok televizyon kanalında ekonomi ile ilgili programlarda da yer almıştır.