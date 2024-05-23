Ustanın çekici bin altın atasözünün anlamı nedir?

Ustanın çekici bin altın atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; Mesleklerinde ustalaşmış ve zengin deneyime sahip bireylerin, yaptıkları işin ve kullandıkları araçların ne kadar kıymetli olduğunu vurgular. Ustaların tecrübeleri ve bilgisi, faaliyetlerini değerli ve kıymetli kılar.

Bu durum, emeklerinin ve ürettikleri eserlerin yüksek bir değere sahip olduğunu gösterir.

USTANIN ÇEKİCİ BİN ALTIN ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Eskiden ustanın çekici bin altındı, şimdi ne emeğin önemi var ne insanın..."