Utrecht zorlansa da 3 puanı aldı: Hansen’in efsane golü NEC'e yetmedi

NEC Teknik Direktörü Rogier Meijer, karşılaşma öncesinde tam kadro olduklarını belirtse de Philippe Sandler’ın hastalığı sebebiyle oynamaması planları bozdu. Iván Márquez ve Bram Nuytinck savunmada görev alırken, Dirk Proper sakatlıktan döndü. Ancak Sandler’in eksikliği sahada hissedildi. NEC, ilk yarıda oyun kurmakta zorlandı ve genellikle uzun toplarla çözüm aradı.

Utrecht, bu zaafları değerlendirerek ilk golünü 36. dakikada Yoann Catheline’in şık vuruşuyla buldu. Orta alandaki bir top kaybı sonrası sol kanattan ceza sahasına giren Catheline, düzgün bir vuruşla kaleci Roefs’i çaresiz bıraktı. İlk yarıda NEC’nin etkili olamadığı gözlendi ve soyunma odasına 1-0 geride girdiler.

SONTJE HANSEN’DEN HARİKA GOL

İkinci yarıya daha istekli başlayan NEC, 48. dakikada Sontje Hansen’in şahane golüyle eşitliği yakaladı. Eski bir Utrecht oyuncusu olan Souffian El Karouani’nin pası sonrası Hansen, kendi yarı sahasından başlayarak 80 metre boyunca topu sürdü. Rakip savunmayı geçip soğukkanlı bir şekilde kaleci Barkas’ın üzerinden topu ağlara gönderdi.

Eşitlik sonrası NEC baskıyı artırdı ancak 62. dakikada Victor Jensen’in kafa golü Utrecht’e yeniden üstünlüğü getirdi. Jensen’in vuruşu NEC kalecisi Roefs için durdurulabilir bir pozisyon gibi görünse de Utrecht bir kez daha öne geçti. NEC’nin son dakikalardaki çabaları sonuç vermedi ve karşılaşma 2-1 Utrecht galibiyetiyle sona erdi.

NEC ORTA SIRALARA DEMİR ATTI

Bu sonuçla NEC, 13 hafta sonunda 16 puanda kalarak Eredivisie’nin orta sıralarında yer aldı. Utrecht ise aldığı üç puanla moral buldu. NEC, gelecek hafta kendi sahasında Ajax’ı ağırlayacak ve zorlu bir mücadeleye çıkacak.