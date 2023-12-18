Uyanık ev sahiplerini yeni bahanesi ortaya çıktı. Kiralara asgari ücret zammı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda bir araya gelerek, ilk kez artış konusunu masaya yatırıcak. Taraflar, rakamları telaffuz edecek. Asgari ücret tarafından bunlar yaşanırken, ev sahipleri daha rakamları görmeden harekete geçtikleri iddia ediliyor.

Sabah Gazetesi'nden Betül Alakent'in haberine göre, Asgari ücret artışını gerekçe gösterip, zam talep ediyor. Asgari ücret masasına gelecek en yüksek zam tahmini yüzde 50 gözüküyor...İşte bu çerçevede ev sahipleri de kapıyı yüzde 50'den açıp, daha da ileri götürüyor.

Evlerde kira zam oranı yüzde 25'le sınırlı...Bu oran yüzde 65'lik bir enflasyon tahmininin yapıldığı ülkemizde o yüzde 25'lik zammı kimsenin dinlemediği, sadece kağıtta yazılı olduğu bir gerçek. Yüzde 25'in geçerliliğe tartışılırken, ev sahiplerinin yüzde 200'e kadar zam talep etmesi yok artık dedirtiyor.

ASGARİ ÜCRETE ZAM BAHANE OLDU

Şikâyetini sosyal medyaya yansıtan başka bir kiracı da, "Henüz asgari ücret açıklanmadan kirama yüzde 10 zam geldi. Ev sahibim oran açıklanınca bir zam daha yapacağını söyledi" diye isyan etti.

Uzmanlar, son iki yıldır asgari ücret görüşmelerinin başlamasıyla birlikte ev sahiplerinin zam için kapı alındırdığını belirterek, "Asgari ücret zammını kira artırmak için bir bahane olarak görmeye başladılar.

Bazı ev sahipleri kontrat zamanı gelmeden kiracısına asgari ücrete zam geldi sen de artır diyor. Oysa daha 6 ay önce bir zam yapmış. Hal böyle olunca kiracı ev sahibi kavgası başlıyor. Kiracı mahkemeye gidiyor. Dosyalar da artıyor" diyor.

ZAMLAR RUTİNE DÖNDÜ

İki yıldır ara zam yapmak için asgari ücret artışını bahane ettiğini söyleyen Gayrimenkul uzmanı Şenay Araç Demir, "Bunu bilinçli mal sahibi de eğitimlisi de eğitimsizi de yapıyor. 25 tane dairesi olan bir ev sahibi tanıyorum. Maaşlara zam konusu gündeme geldiğinde onun da avukatlarının mesaisi başlıyor.Tüm kiracılarını aratıp zam için baskı uyguluyor" dedi. Demir'e göre ev sahipleri asgari ücrete yapılacak zamma göz koydu.

YASAL ARTIŞ TALEBİ DEĞİL



Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Av. Ali Güvenç Kiraz, "Yani hiçbir mal sahibi 'yılbaşı geldi artır', '6 ay doldu artır', 'asgari ücret arttı kirayı artır' gibi talepte bulunamaz. Tek talep hakkı kontrat dönemidir.Kiracı bu şekilde taciz ediliyorsa hem CİMER'e bildirebilir hem de Cumhuriyet Savcılığına şikâyet edebilir" diye konuştu.