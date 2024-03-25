Uyarıyı duyan banka şubesine koşuyor 'İnternetteki faiz oranları doğru değil'

Açıklamaları ile adından söz ettiren Ziraat Bankası Eski Genel Müdür Yardımcısı Şenol Babuşçu, yaptığı açıklama ile bankada parası olan milyonlarca vatandaşı uyardı. İnternetteki faiz oranlarının gerçeği yansıtmadığını söyleyen Şenol Babuşçu mevduata para yatıracak vatandaşların banka şubelerine giderek yeni faiz oranlarını öğrenmelerini tavsiye etti.

"RAKAMLAR GÜNCEL DEĞİL ŞUBEYE GİDİN"

Ziraat Bankası Eski Genel Müdür Yardımcısı Şenol Babuşçu'dan, sosyal medya üzerinden önemli bir uyarı daha geldi. Babuşçu bazı bankaların internet sayfalarındaki mevduat faizi rakamlarına dikkat çekerek güncel olmadıklarını söyledi. Mevduat hesabı açacak ya da hesabını mevduata çevirecek vatandaşlara işlemlerini internet hesapları üzerinden değil de banka şubelerine giderek ve yeni faiz oranları üzerinden hesap açtıklarından emin olarak yaptırmalarını söyledi.

Şenol Babuşçu, pazartesi günü bankaların mevduat faiz oranlarını artıracaklarına dikkat çekti. Şenol Babuşçu, pazartesiden itibaren birçok bankanın 32 gün vadeli mevduatta %50'nin üzerinde faiz uygulayacağını hatırlatarak vatandaşların daha az bir oranla hesap açmamaları konusunda uyardı.