Uydu devi Maxar hacklendi: Kişisel veriler tehlike altında

Düzenleme: Simgenur Tonba
Uydu devi Maxar hacklendi: Kişisel veriler tehlike altında

ABD merkezli uydu devi Maxar, bir siber saldırganın çalışanlarına ait kişisel verilere eriştiğini doğruladı. Şirket, veri ihlaliyle ilgili detayları paylaştı.

ABD merkezli uzay teknolojisi ve uydu şirketi Maxar, çalışanlarına ait kişisel bilgilerin ele geçirildiği bir veri ihlali yaşandığını doğruladı. Şirket, bu gelişmeyi geçtiğimiz hafta Kaliforniya Başsavcılığı’na sunduğu zorunlu bildirimle duyurdu.

Colorado merkezli Maxar, ticari uydu görüntüleme hizmetleri sunuyor ve ABD hükümetine afet yönetimi, istihbarat ve stratejik planlama için kritik önemdeki görüntüleme hizmetlerini sağlıyor. Şirket, aynı zamanda dünyanın en büyük ticari uydu filolarından birini işletiyor.

Maxar’ın yaptığı açıklamaya göre, 4 Ekim’de Hong Kong merkezli bir IP adresi kullanılarak şirket ağına sızıldı. Siber saldırganın gerçekten Hong Kong’da mı olduğu yoksa bu lokasyonu gerçek kimliğini gizlemek için mi kullandığı ise henüz netleşmedi. Maxar, ihlali 11 Ekim’de tespit ettiğini ve erişimi engellemek için hemen harekete geçtiğini bildirdi. Ancak saldırganın sistemde bir hafta boyunca erişim sağlayabildiği ifade edildi.

Ele geçirilen dosyalar arasında çalışanların isimleri, cinsiyetleri, fiziksel adresleri, Sosyal Güvenlik numaraları, iş iletişim bilgileri, çalışma durumları, çalışan numaraları ve görev bilgilerinin yer aldığı belirtildi. Şirket, kaç çalışanın bu durumdan etkilendiğine dair net bir bilgi paylaşmasa da, internet sitesine göre 2.600 çalışanının yarısından fazlasının ABD hükümeti için gizli görevlerde çalışabilmek adına güvenlik izinleri bulunuyor.

Geçtiğimiz yıl Advent International adlı özel sermaye şirketine 6,4 milyar dolara satılan Maxar, olayın ardından sistem güvenliğini artırmaya yönelik ek önlemler aldığını duyurdu. Ancak veri ihlalinin uzun vadeli etkileri ve olası güvenlik riskleri halen belirsizliğini koruyor.

satellite-maker-maxar-space-systems-confirms-data-breach.png

Son Haberler
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde skandal! Kadınlara attığı mesajlar ifşa oldu
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde skandal! Kadınlara attığı mesajlar ifşa oldu
Çin, Wegovy ile obezite tedavisinde yeni dönem başlatıyor
Çin, Wegovy ile obezite tedavisinde yeni dönem başlatıyor
Kadın teğmen tecavüz edilmekle tehdit edilmişti. Yargıdan skandal karara tepkiler sonrası U dönüşü
Kadın teğmen tecavüz edilmekle tehdit edilmişti. Yargıdan skandal karara tepkiler sonrası U dönüşü
Bilim adamları duyguların bedendeki etkilerini haritalandırdı
Bilim adamları duyguların bedendeki etkilerini haritalandırdı
'Yenidoğan Çetesi' davasında sinirler gerildi. Adalet Komisyonu üyeleri arasında tartışma
'Yenidoğan Çetesi' davasında sinirler gerildi. Adalet Komisyonu üyeleri arasında tartışma