Süper Lig ekibi Gençlerbirliği'nde kulüp yönetimi olağanüstü kongre kararı aldı.

Ankara temsilcisinden yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuzca Kulübümüzün Olağanüstü Genel Kurulunun 29.11.2025 tarihinde seçimli olarak yapılması kararlaştırılmıştır. Bu süreç Gençlerbirliği’nin vakur tarihine ve temsil ettiği değerlere yakışır bir şekilde yürütülecektir" ifadelerine yer verildi.

Gençlerbirliği Başkanı Osman Sungur, sağlık sorunları ve kişisel meseleler nedeniyle 7 Ekim'de istifa ettiğini açıkladı.

Sungur'un istifasının ardında yönetim kurulunda yapılan oylama ile Mehmet Kaya başkan seçildi.

İMZA KAMPANYASI BAŞLATILMIŞTI

Fakat Kaya'nın göreve getirilmesine tepki gösteren bazı genel kurul üyeleri, seçimli olağanüstü genel kurul için imza kampanyası başlatmıştı.

Yeni başkanın genel kurulda belirlenmesi gerektiğini düşünen üyeler, Çukurambar'daki konteyner ofise giderek noter huzurunda imzalarını vermeye başladı. Yönetim kurulu yedek üyeliği görevinden istifa eden Hakan Kaynar ve eski asbaşkanlardan Mehmet Soylu da imza kampanyasına katıldı.

Anadolu Ajansı'nın 14 Ekim'deki haberinde görüşlerine yer verilen Hakan Kaynar, "Yeni başkanı genel kurul seçmedi. Dolayısıyla camianın geride kalan kısmı, taraftarlarımız, üyelerimiz, camianın küçük bir kısmının bu yanlış kararını düzeltmek için bir imza kampanyası düzenliyor. Burada taraftarımız bir tavır koyarak bir sürece başladı" demişti.

Eski asbaşkanlarından Mehmet Soylu da "Daha önceki dönemlerde istifalar olduğunda genel kurula gidildi. Kulübümüzde teamüller gereği hep böyleydi. Delegelerin de isyanı buna. Genel kurul kararıyla yeni yönetim seçilsin. İsyanımız, düne kadar Gençlerbirliği'nin hiçbir maçına gelmeyen, tesislerini görmemiş insanların 'İçimizden birini başkan seçelim' demelerine" ifadelerini kullanmıştı.