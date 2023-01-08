Apple iPhone SE serisini iptal ediyor mu? Uygun fiyatlı iPhone bekleyenler dikkat

2022 yılında tanıtılan iPhone SE diğer modelleriyle tüm özelliklerinin aynı olmasından ve ekranının küçük olmasından dolayı talep görmemişti. Apple, bunun üzerine bir de ek olarak birçok sorun nedeniyle bu seriyi sonlandıracağını aktardı.

Apple için daha önce de birçok kez başarılı analiz yapan Ming- Chi Kuo, kısa süre önce iPhone SE dördüncü nesil modelinin ertelendiğini duyurdu. Analist Kuo, şimdi yaptığı paylaşımlarla iPhone SE modelinin ertelenme durumuna ek serinin tamamen iptal edileceğini açıkladı.

Kuo söz konusu modelle ilgili açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

Son anketim, Apple’ın 2024’te seri üretimine geçmesi beklenen iPhone SE 4 planını iptal edebileceğini veya erteleyebileceğini gösteriyor. Bunun nedeni, orta-düşük seviye iPhone’ların sevkiyatının beklenenden önemli ölçüde düşük olmaya devam etmesi (SE 3, 13 mini, 14 Plus gibi) ve SE 4’ün tam ekran tasarımına geçişin kaçınılmaz olarak maliyet/satış fiyatında bir artışa yol açması.

Bu nedenle Apple’ın iPhone SE 4’ün ürün konumlandırmasını ve yatırım getirisini yeniden incelemesi gerekebilir. Ayrıca gereksiz yeni ürün geliştirme giderlerini azaltmak, şirketin 2023’teki küresel ekonomik durgunluğun zorluklarını aşmasına da yardımcı olacaktır.

Öte yandan geçtiğimiz aylarda yapılan bir anket sonuçlarında Apple müşterilerinin yeni formda bir iPhone istedikleri ortaya çıkmıştı. Ankete göre Apple müşterileri, SE dışında mini formda bir iPhone istediğini ifade etti.