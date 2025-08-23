Uyku apnesinin gizli tehlike kalp krizi ve inme riski

Uyku apnesi, sadece horlama ya da yorgun uyanma sorunu değil, aynı zamanda kalp krizi ve inme gibi ciddi sağlık tehditlerine yol açabilen bir uyku bozukluğu.

Uzmanlar, uyku sırasında nefesin kesilmesiyle karakterize edilen bu rahatsızlığın, erken teşhis edilmediğinde ölümcül sonuçlar doğurabileceği konusunda hemfikir.

Dünya genelinde milyonlarca insanı etkileyen uyku apnesi, özellikle obezite, hipertansiyon ve kalp hastalıklarıyla ilişkilendirildi.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR RİSKLERİ ORTAYA KOYUYOR

Uyku apnesi, özellikle obstrüktif uyku apnesi (OSA), uyku sırasında üst solunum yollarının tıkanması sonucu nefesin 10 saniye veya daha uzun süre durmasıyla ortaya çıktı. Bu durum, kandaki oksijen seviyesinin düşmesine (hipoksi) ve kan basıncının ani yükselmesine neden oldu.

ABD’de yapılan bir araştırma, orta ve şiddetli uyku apnesi hastalarının kalp krizi riskinin %30’a kadar daha yüksek olduğunu gösterdi.

Avrupa Kardiyoloji Derneği’nin raporuna göre, tedavi edilmeyen uyku apnesi, hipertansiyon, kalp yetmezliği ve inme riskini %40 oranında artırıyor.Harvard Tıp Fakültesi’nden kardiyolog Dr. Susan Redline, “Uyku apnesi, kalbin gece boyunca aşırı yüklenmesine neden olur. Oksijen eksikliği ve kan basıncındaki dalgalanmalar, damar duvarlarında hasara yol açarak kalp krizini tetikleyebilir” dedi.

Benzer şekilde, İngiltere’deki Oxford Üniversitesi’nden nörolog Prof. Dr. Guy Leschziner, uyku apnesinin beyindeki oksijen akışını kesintiye uğratarak inme riskini artırdığını vurguladı.

Leschziner, “Gece boyunca tekrarlanan nefes durmaları, beyin damarlarında iltihaplanmayı hızlandırıyor ve bu da felç riskini ciddi oranda yükseltiyor” açıklamasında bulundu.

UZMAN GÖRÜŞLERİ: ERKEN TEŞHİS HAYAT KURTARIR

Türkiye’de de uyku apnesinin tehlikelerine dikkat çeken uzmanlar, erken teşhisin önemini vurguladı.

Uzmanlar, “Uyku apnesi, kalp krizi, inme, depresyon, cinsel isteksizlik ve hatta uykuda ani ölüm gibi ciddi sorunlara yol açabilir. Horlama, gündüz aşırı yorgunluk ve uykuda nefes durması gibi belirtileri olanlar mutlaka bir uzmana başvurmalı” dedi.

Uzmanlar ise uyku apnesinin toplumda %5-10 oranında görüldüğünü, ancak hastaların çoğunun bu durumun farkında olmadan yaşadığını belirterek, “Obezite ve kısa boyun yapısı, uyku apnesini tetikleyen başlıca faktörler. Tedavi edilmediğinde, bu durum kalbi ve diğer organları oksijensiz bırakarak ciddi komplikasyonlara yol açıyor” dedi.

BELİRTİLER VE RİSK FAKTÖRLERİ

Uyku apnesinin en yaygın belirtileri arasında yüksek sesli horlama, uykuda nefes durması, sabah yorgun uyanma, gündüz uyuklama, baş ağrısı, konsantrasyon bozukluğu ve sinirlilik yer aldı.

Uzmanlar, bu belirtilerin ciddiye alınması gerektiğini vurguladı. Özellikle obezite, sigara ve alkol kullanımı, burun tıkanıklığı, büyük bademcikler veya genetik yatkınlık, uyku apnesi riskini artırdı.

Uzmanlar, “Covid-19 geçiren hastalarda uyku apnesi riskinin yüksek olduğu vakalarda hastalığın seyri iki kat daha ağır geçti” diyerek, pandeminin bu rahatsızlığa olan etkisine de dikkat çekti.

TEDAVİ MÜMKÜN, AMA ZAMAN KRİTİK

Uyku apnesi tedavi edilebilen bir rahatsızlık. En yaygın tedavi yöntemi, pozitif hava basıncı (CPAP) cihazı kullanımı. Bu cihaz, uyku sırasında hava yollarını açık tutarak nefes almayı kolaylaştırdı.

Dr. Redline, “CPAP tedavisi, uyku apnesi kaynaklı kalp krizi ve inme riskini önemli ölçüde azaltıyor. Ancak hastaların cihazı düzenli kullanması kritik” deedi. Ayrıca kilo verme, yaşam tarzı değişiklikleri ve bazı durumlarda cerrahi müdahaleler de etkili olabiliyor.

UYKUNUZU HAFİFE ALMAYIN

Uyku apnesi, sadece bir uyku bozukluğu değil, aynı zamanda kalp ve beyin sağlığını tehdit eden ciddi bir sağlık sorunu.

Uzmanlar, horlama, yorgunluk ve nefes durması gibi belirtileri olanların vakit kaybetmeden bir kulak burun boğaz veya göğüs hastalıkları uzmanına başvurmasını önerdi.

Erken teşhis ve doğru tedaviyle, uyku apnesinin yol açtığı hayati riskler azaltılabileceği ve yaşam kalitesi artırılabileceğinin altı çizildi.