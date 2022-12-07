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Uykusuz'dan herkesi hayran bırakacak BİM kapağı

Uykusuz, bu haftaki kapağına fiyatlar üzerinden hükûmet kanadı tarafından hedef gösterilen zincir marketlerden BİM'i kapağına taşıdı.

Haber Giriş: 7 Aralık 2022 Çarşamba - 10:08
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Uykusuz'un BİM kapağı herkesi hayran bırakacak

Uykusuz'dan herkesi hayran bırakacak BİM kapağı
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Haftalık mizah ve karikatür dergisi Uykusuz, bu haftaki kapağına fiyatlar üzerinden hükûmet kanadı tarafından hedef gösterilen zincir marketlerden BİM'i kapağına taşıdı. 

Dergi kapağında, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'yi, BİM poşetiyle resmetti. BİM logosunun yer aldığı poşette BİM yerine "Suçlu KİM?" yazısı yer aldı.

Uykusuz, söz konusu kapağa şu notu düştü: 

"TÜİK verilerine göre enflasyon yüzde 84.39 oldu. Fiyatlar hızla artmaya devam ederken hükûmet enflasyonun suçlusunu arıyor"

İşte derginin o kapağı…

 

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