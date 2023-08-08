Uykuya dalarken bunları yaparsanız unutkanlığa iyi geliyor

Lavanta, okaliptüs veya biberiye kokusu alarak uykuya dalmanın hayatın ilerleyen dönemlerinde hafızanızı güçlendirmeye yardımcı olduğu ortaya çıktı.

Uykuya dalarken bunları yaparsanız unutkanlığa iyi geliyor

Frontiers in Neuroscience dergisinde yayınlanan ve ABD’deki California Üniversitesi’nde yapılan ve 43 kişiden oluşan küçük çaplı çalışmada hoş kokular alma eyleminin beyni hafıza kaybına karşı koruma sağlayacak şekilde uyarabileceğini iddia edildi.

LAVANTA, GÜL, PORTAKAL, OKALİPTÜS VERİLDİ

Çalışmanın araştırmacıları, bulgunun koku ve hafıza arasındaki uzun zamandır bilinen bağlantıyı hafızayı güçlendirmek ve potansiyel olarak bunamaya karşı korumak için kolay bir tekniğe dönüştürdüğünü dile getirdi.

UYKU VE BELLEK KONSOLİDASYONU

Konsolidasyon ve yeniden konsolidasyon (rekonsolidasyon) terimleri, bir anı oluşturmaya katılan nöronlarda sinaptik etkinlikte değişiklikler uyguladığı ve böylece zamanla belleği stabilize ettiği ve onu nispeten kalıcı (veya uzun süreli) hale getirdiği düşünülen geçici nörobiyolojik süreçleri ifade eder.

Konsolidasyon, ilk bellek edinimini takip ederken, rekonsolidasyon; bellek geri çağırma veya geri alma sırasında olduğu gibi halihazırda konsolide edilmiş bir belleğin yeniden etkinleştirilmesini takip eder.

Araştırmalar uykunun özelliklerinin hafıza konsolidasyonu sürecinde aktif bir rol oynadığını göstermektedir. Özellikle, NREM sırasında yavaş dalga uykusu (SWS), yavaş salınımlar, iğcikler, hipokampal keskin dalga dalgalanmaları ve bunların faz eşleşmesi; yakın zamanda kodlanan ve hipokampusta geçici olarak depolanan bilgilerin neokortekste depolanan uzun süreli belleğe aktarılması ve birleştirilmesi sürecinde yer alır.

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