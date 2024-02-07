Uyuklayan kutup ayısı görüntüsü en iyi yaban hayatı fotoğrafçılığı ödülünü kazandı

Uyuklayan kutup ayısı görüntüsü en iyi yaban hayatı fotoğrafçılığı ödülünü kazandı
Kaynak: Haber Merkezi Tuncay Özülü
Yaban hayatı fotoğrafçıları tarafından yakalanan en iyi 5 pozda kazanan aday belli oldu. Buzdağı üstünde uyuyan bir kutup ayısı fotoğrafı birinci oldu.
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Uyuklayan kutup ayısı görüntüsü en iyi yaban hayatı fotoğrafçılığı ödülünü kazandı 1

1- Buzdağı üstünde uyuyan kutup ayısı (Nima Sarıkhani)

75 bin kişinin katıldığı oylamada İngiliz amatör fotoğrafçının Norveç'te yakaladığı bu poz birinci oldu.

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Uyuklayan kutup ayısı görüntüsü en iyi yaban hayatı fotoğrafçılığı ödülünü kazandı 2

2- Ebeveynleri tarafından yalanarak temizlenen yavru aslan (Mark Boyd)

Rekor oy kullanımıyla 25 eser arasından seçilen ilk 5'te ise ikinci sırayı bu fotoğraf aldı.

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Uyuklayan kutup ayısı görüntüsü en iyi yaban hayatı fotoğrafçılığı ödülünü kazandı 3

3- Kuzey ışıkları ve denizanası (Audun Rikardsen)

yarışmada ilk 5'e giren eserlerin İngiltere'de Doğa Tarihi Müzesi'nde sergileneceği açıklandı.

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Uyuklayan kutup ayısı görüntüsü en iyi yaban hayatı fotoğrafçılığı ödülünü kazandı 4

4- Gülümseyen kaplumbağa (Tzahi Finkelstein)

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Uyuklayan kutup ayısı görüntüsü en iyi yaban hayatı fotoğrafçılığı ödülünü kazandı 5

5- Sığırcık sürüsü (Daniel Dencescu)

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