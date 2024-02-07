Uyuklayan kutup ayısı görüntüsü en iyi yaban hayatı fotoğrafçılığı ödülünü kazandı

Yaban hayatı fotoğrafçıları tarafından yakalanan en iyi 5 pozda kazanan aday belli oldu. Buzdağı üstünde uyuyan bir kutup ayısı fotoğrafı birinci oldu.