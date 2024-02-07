Uyuklayan kutup ayısı görüntüsü en iyi yaban hayatı fotoğrafçılığı ödülünü kazandı

1- Buzdağı üstünde uyuyan kutup ayısı (Nima Sarıkhani)
75 bin kişinin katıldığı oylamada İngiliz amatör fotoğrafçının Norveç'te yakaladığı bu poz birinci oldu.
2- Ebeveynleri tarafından yalanarak temizlenen yavru aslan (Mark Boyd)
Rekor oy kullanımıyla 25 eser arasından seçilen ilk 5'te ise ikinci sırayı bu fotoğraf aldı.
3- Kuzey ışıkları ve denizanası (Audun Rikardsen)
yarışmada ilk 5'e giren eserlerin İngiltere'de Doğa Tarihi Müzesi'nde sergileneceği açıklandı.
4- Gülümseyen kaplumbağa (Tzahi Finkelstein)
5- Sığırcık sürüsü (Daniel Dencescu)