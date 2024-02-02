Uyumadan önce ayağınızın altına sürün. Ayaklarınızla ilgili tüm sorunlara veda edin

Kaynak: Haber Merkezi
Uyumadan önce ayağınızın altına sürün. Ayaklarınızla ilgili tüm sorunlara veda edin
Uyumadan önce ayakaltına sürülen kekik yağının ayakla ilgili tüm sorunlara iyi geldiğinin ortaya çıkması dikkat çekti.

Doğal besinlerin faydalarını keşfeden insanlar, ayak sağlığına da önem vermeye başladılar.

Kekik yağı, uyumadan önce ayakaltına sürüldüğünde, ayakla ilgili pek çok probleme çare oluyor.

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AYAKTA MUCİZE SONUÇLAR VEREN KEKİK YAĞI…

Kekik yağı, ayaklara sürüldüğünde çok faydalıdır. Bunun sebebi, bu yağın ayaklardaki hassas noktalara masaj yaparak rahatlatıcı bir etki oluşturmasıdır.

Kekik yağı aynı zamanda doğal bir dezenfektan ve mikrop öldürücüdür, bu yüzden ayaklarda oluşabilecek enfeksiyonları engeller.

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Kekik yağı, ayaklardaki ölü deriyi de arındırarak, cildin canlanmasına katkıda bulunur. Ayrıca, kekik yağının ağrı kesici özellikleri vardır, bu sayede ayaklardaki acı ve kasılmalara da çare olur. Fakat, kekik yağının olası yan etkilerinden korunmak için, bu yağı başka bir yağla seyrelterek kullanmak gerekir.

Kekik yağı, ayakaltına masaj yaparak uygulandığında, cildi temizler ve bakteri ve mantar oluşumunu önler. Böylece ayak kokusu da giderilmiş olur. Ayrıca bu yağ, anti-inflamatuar özelliği sayesinde, ayaklarda meydana gelen şişlik ve ağrı gibi rahatsızlıkları da azaltır.

Kekik yağı, ayak tabanındaki sinir uçlarını uyararak, rahatlama ve gevşeme hissi verir. Aromaterapi etkisiyle de stresi azaltır ve vücudu dinlendirir.

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KEKİK YAĞI EVDE NASIL HAZIRLANIR?

Kekik yağı yapmak için, dağlardan toplanan kekik bitkisi kullanılır.

Kekik bitkisi, ayıklanıp, 35 dereceyi aşmayan bir sıcaklıkta güneşte kurutulur.

Kekik bitkisi tamamen kuruduktan sonra, saplarıyla birlikte öğütülür veya bütün halde bir şişeye konulur.

Şişenin üzerine saf zeytinyağı eklenir ve ağzı sıkıca kapatılır. Şişe, bir ay boyunca serin ve karanlık bir yerde bekletilir.

Bu sürede şişenin ağzı açılmaz, yoksa yağın asitliği bozulur.

Bir ay sonra kekik yağı kullanıma hazırdır.

Eğer dağlardan kekik toplayamıyorsanız, pazardan alacağınız taze kekikle de yağ yapabilirsiniz.

Kekik yağı, farklı hastalıklara göre farklı şekillerde kullanılabilir. Bu nedenle, kekik yağından faydalanmak çok kolaydır.

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