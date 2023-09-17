Uyumlu çocuk, uyumsuz çocuk yanlışı

Merhaba değerli okurlarım,

Bildiğiniz gibi 4 Eylül’de minikler ve lise 1’ler için uyum süreciyle başlayan 2023-2024 eğitim öğretim yılı daha sonra 11 Eylül’de fiilen başlamış oldu. Öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve velilerimize hayırlı olmasını dilerim.

Okula uyum, hem akademik başarının hem de okulu, öğrenmeyi sevmek açısından çok boyutlu incelenmesi gereken bir konudur.

En üst düzeyde öğrenme için uyum sağlama derecesini çok önemlidir.

Konunun önemli isimlerinden Uzman Klinik psikolog Melis Avcı ile sizler adına görüştüm. Değerli Hocamızın önemli açıklamalarını paylaşmak istedim.

“Öğrencinin kaygı ve stres yaşamadan akranları ve öğretmenleri ile uyumlu bir şekilde etkileşimde olabilmesi çok önemlidir.

Okula uyum sorunları yaşamayan çocukların “uyumlu çocuk”, sorun yaşayan çocukların ise “uyumsuz çocuk” olarak etiketlenmesi çok yanlıştır.

Erken çocukluk hatta bebeklik döneminde anne ya da bakım veren kişi ile kurulan güvene dayalı bağlanma ilişkisinin çocuğun okula ve yeni çevreye uyum sağlamasında çok büyük önemi vardır.

Güvenli bağlanan çocuklar anneden rahatlıkla uzaklaşıp yeni keşifler yapmaya hazırdır. Bir çocuğun okula hazır oluşu, öğretmenin tutumu, anne baba tutumları ve çocuğun mizacı ile değişiklik gösterebilmektedir.

Bu süreç yaklaşık 1-1,5 aylık bir süreyi kapsasa da çok daha uzun sürebilmektedir.

Okulların oryantasyon programları okula uyum sürecinde ailelere yardımcı olmaktadır.

Okulu kısa sürelerle ziyaret etme, okulu, okul çevresini ve arkadaşlarını tanıma, serbest faaliyetlerde birlikte olma fırsatları ile çocuklar kendilerini daha rahat hissedebilirler ve ailelerin kaygıları da bu şekilde azalabilmektedir.

Okula uyumu etkileyen faktörler arasında en önemlisi, ebeveyn tutum ve davranışlarıdır.

Özellikle ilk kez ailesinden ayrılan, annesine bağımlı yetiştirilen ve okul öncesi eğitim almamış çocuklar okula daha zor alışabilmektedir.

Bu nedenle okul öncesi eğitim ve okul öncesinde sosyal bir çocuk yetiştirmek çok önemlidir.

Çocuğun okula gitmek ve evden ayrı kalmak ile ilgili kaygıları olacağından sorularına doğru ve gerçekçi cevaplar verilmelidir.

Sorular geçiştirilmemelidir ve güzel çocukluktaki okula başlama anılarınız varsa onları çocuğunuzla konuşabilirsiniz.

Aileler, okul ve öğretmen hakkında aile içerisinde olumsuz ifadeler kullanmamaya özen göstermelidir. Diğer velilerin kişisel fikirlerinden etkilenilerek, öğretmene karşı ön yargılı ifadelerin kullanılması çocukların öğretmenlerine sevgi ve saygılarını olumsuz yönde etkilemektedir.

Özetle; okula uyum kavramı ile ilişkili çok sayıda değişken olduğu belirlenmiştir. Bunlardan bazıları anne baba tutumları, ebeveynlerin eğitim düzeyleri, çocuğun sosyal becerileri, akran ilişkileri, öğretmenin sınıf içindeki davranışları şeklindedir.

Uyum sürecinin uzadığı durumlarda psikolojik destek alınması çocuk, aile ve okul açısından süreci kolaylaştıracaktır.

Okuldaki Rehber Öğretmenlerden, Klinik Psikologlardan ve ihtiyaç durumunda Çocuk ve Ergen Psikiyatristlerinden destek alabilirsiniz.

Öğrenci, öğretmen ve velilerimize bu zorlu süreçte başarılar diliyorum.”