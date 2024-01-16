Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığı'nda seçim. Yeni başkan Rıdvan Güleç oldu

Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığı seçimleri yapıldı. Yeni başkan Anayasa Mahkemesi Üyesi Rıdvan Güleç, Başkanvekilliğine Anayasa Mahkemesi Üyesi Kenan Yaşar seçildi.

1945 şıyıhra Adli ve İdari organlar arasında yaşanan görev ve hüküm uyuşmazlıklarını çözmek için kurulan Uyuşmazlık Mahkemesi'nde bugün seçim vardı. O seçim yapıldı sonuçları Anayasa Mahkemesi'nin sitesinde açıklandı.

Adli ve İdari organlar arasındaki görev ve hüküm uyuşmazlıklarını hakkında kesin hüküm vermek için kurulan Uyuşmazlık Mahkemesi'ne bugün başkan ve başkanvekili seçimleri yapıldı.

16 Ocak 2024 tarihinde yapılan seçimlerde Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığına Anayasa Mahkemesi Üyesi Rıdvan Güleç'in seçildiği açıklanırken, Başkanvekilliğine de Anayasa Mahkemesi Üyesi Kenan Yaşar seçildiği belirtildi.

RIDVAN GÜLEÇ KİMDİR?

Sivas'da 12 Eylül 1965 yılında dünyaya gelen Rıdvan Güleç İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden 1998 yılında mezun oldu.1991 yılında Sayıştay’da denetçi yardımcısı olara göreve başlayan Güleç, denetçi, başdenetçi uzman denetçi görevlerinde yer aldı. 2009'da Sayıştay üyeliğine seçildi, üç ay sonra da Anayasa Mahkeme üyeliğine getirildi.

KENAN YAŞAR KİMDİR?

1971 Mecitözü’nde dünyaya gelen İskilip'te devlet parasız yatılı olarak okudu. 1989 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Tapu Kadastro Bölümünden, 1994 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. 1996 yılındada sonra Çorum'da serbest avukatlık yapan Yaşar, Çorum Barosu Başkanlığı görevini de yürüttü. Kenan Yaşar 2022 yılında Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi.