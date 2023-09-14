Uyuşturucu bağımlısı genç para vermeyen babaannesi ve halasının boğazını kesti

Bursa'da uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen 23 yaşındaki genç aynı evde yaşayan halası ve babannesinin boğazını kesti. Hala olay yerinde hayatını kaybederken babanne ağır yaralı halde hastaneye kaldırıldı.

KAYNAK: İHA
Uyuşturucu bağımlısı genç para vermeyen babaannesi ve halasının boğazını kesti

Dehşet verici olay Merkez Osmangazi ilçesine bağlı Demirtaş, Sakarya Mahallesi Çam Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre uyuşturucu madde kullanan 23 yaşındaki Y.B., bir arkadaşı ile birlikte kahvaltı yaptıktan sonra halası Safiye Balaban (49) ile babannesi Sabriye Balaban'ın (75) birlikte ikamet ettikleri Çam Sokak'ta ki evlerine gitti.

aw030543-01.jpgUYUŞTURUCU PARASI İSTEDİ

İddiaya göre uyuşturucu alabilmek için halası ve babannesinden para isteyen torun Y.B. para alamayınca bağırıp çağırmaya başladı. Halası ve babannesini darp etmeye başlayan Y.B. krize girince yanında getirdiği bıçakla önce halası Safiye Balaban'a saldırdı.

aw030543-02.jpgBOĞAZLARINI KESTİ

Halasının boğazını kesen Y.B. aynı bıçakla babannesine de saldırdı. Arbede sırasında çıkan gürültü yüzünden kapıya dayanan komşulardan korkan torun Y.B suç aleti bıçakla ile birlikte olay yerinden kaçtı.

aw030543-05.jpgHALA OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Boğazı kesilen hala Safiye Balaban olay yerinde hayatını kaybederken, boğazına aldığı bıçak darbesiyle ağır şekilde yaralanan babanne Sabriye Balaban (75) ihbar üzerine olay yerine gelen 112 ambulansı ile Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

aw030543-04.jpgOlay yerine kısa sürede çok sayıda polis ekibi sevkedildi. Ekipler şüphelinin yakalanması için çok yönlü çalışma başlattı. Öte yandan şüpheli Y.B.'nin daha önce uyuşturucu kullanmak suçundan sabıkasının olduğu öğrenildi.

aw030543-08.jpg

aw030543-06.jpg

İlgili Haberler
Afganların paketledikleri uyuşturucular ortaya çıktı. Sırt çantalarında Türkiye’ye getiriyorlar
Ülkeye elini kollunu sallaya sallaya giren kaçak uyuşturucu ile yakalandı
Eve yemek siparişi verir gibi uyuşturucu siparişi veriyorlar. Gençleri zehirlemek için sosyal medyayı kullanıyorlar
Uyuşturucu operasyonunda ölen çete üyesiyle zorla evlendirilen çocuk, şüpheli şekilde öldü
Öne Çıkanlar
MasterChef All Star eleme potasına kim gitti? 13 Eylül MasterChef All Star dokunulmazlığı kim aldı?
MasterChef All Star eleme potasına kim gitti? 13 Eylül MasterChef All Star dokunulmazlığı kim aldı?
İhracat rekortmeni Türk firma neden İtalyanlara satıldı?
İhracat rekortmeni Türk firma neden İtalyanlara satıldı?
Zeytin ağaçlarının arkasında neler olduğunu Şerafettin Tilki açıkladı. Yöneticiler seyretmedi dahil oldu
Zeytin ağaçlarının arkasında neler olduğunu Şerafettin Tilki açıkladı. Yöneticiler seyretmedi dahil oldu
Demir kazık Egemen. Herkes görevden alınabilir Egemen Bağış'a dokunulamaz. 5 büyükelçi daha değişti o değişmedi
Demir kazık Egemen. Herkes görevden alınabilir Egemen Bağış'a dokunulamaz. 5 büyükelçi daha değişti o değişmedi
MasterChef All Star 88 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 88 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Büyük İstanbul depremi olacak mı? Erhan Afyoncu Şener Üşümezsoy'un deprem teorisini destekledi
Büyük İstanbul depremi olacak mı? Erhan Afyoncu Şener Üşümezsoy'un deprem teorisini destekledi
Son Haberler
Erdoğan görevden aldığı danışman 24 saat dolmadan Turkcell Yönetim Kurulu'na girdi Güncel
Erdoğan görevden aldığı danışman 24 saat dolmadan Turkcell Yönetim Kurulu'na girdi
Bayrağında ay yıldız taşıyan Hristiyan ülkeyi biliyor muydunuz? İşte o bayrak ve anlamı Güncel
Bayrağında ay yıldız taşıyan Hristiyan ülkeyi biliyor muydunuz? İşte o bayrak ve anlamı
Adıyaman'da kontrolden çıkan araç takla attı: 6 yaralı Güncel
Adıyaman'da kontrolden çıkan araç takla attı: 6 yaralı
Filenin Sultanları'na mağlup olan Japonya takımı koçundan gururlandıran açıklama: Dünyanın en iyi takımına karşı oynadık Spor
Filenin Sultanları'na mağlup olan Japonya takımı koçundan gururlandıran açıklama: Dünyanın en iyi takımına karşı oynadık
Otobüse binmek için yolun karşısına geçen 2 kadına otomobil çarptı. İkisi de hayatını kaybetti Güncel
Otobüse binmek için yolun karşısına geçen 2 kadına otomobil çarptı. İkisi de hayatını kaybetti
Aydın’da makilik yangını geceyi kızıla boyadı. Alevler yerleşim bölgesine ulaştı Güncel
Aydın’da makilik yangını geceyi kızıla boyadı. Alevler yerleşim bölgesine ulaştı
Gaziosmanpaşa’da yoldan geçenlere silah doğrultan şüpheli yakalandı Güncel
Gaziosmanpaşa’da yoldan geçenlere silah doğrultan şüpheli yakalandı