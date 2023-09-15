Uyuşturucu bağımlısı şahıs gözaltına alınırken annesi yürekleri burktu: Ne oldu rahat ettin mi annem?

İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda uyuşturucu bağımlısı bir şahsın yakalanmasından sonra annesinin feryatları yürekleri burktu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Uyuşturucu bağımlısı şahıs gözaltına alınırken annesi yürekleri burktu: Ne oldu rahat ettin mi annem?

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri il genelinde belirlenen çok sayıda adreste, 87 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda Bağcılar'da bulunan dört katlı bir binanın ikinci katına baskın düzenleyen polis ekipleri, şüpheli şahısları kontrol altına aldıktan sonra daire içerisinde arama yaptı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Ekiplerinin yanı sıra operasyona Özel Harekat Polisleri de destek verdi. Operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

YÜREK BURKAN FERYAT

Operasyon anları an be an kayıt altına alınırken, gözaltına alınan bir şahsın, yakalanma görüntüleri gündem oldu.

Uyuşturucu bağımlısı bir şahsın güvenlik ekipleri tarafından evinde yakalanıp ters kelepçe ile gözaltına alınması anında olay yerine gelen anne oğluna feryat etti.

Oğlu gözaltına alınırken, “Ne oldu rahat ettin mi annem” diyerek bağıran ve o esnada kendisini hırpalayan annenin bu görüntüleri yürek burkarken, ortaya çıkan görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

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