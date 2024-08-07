Uyuşturucu baronu duruşmada dublör kullanmış. Skandal olay Türkiye'de yaşandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, haziran ayında 12 ilde eş zamanlı düzenlenen 'Kuyu-4' operasyonunda 4 suç örgütü liderinin yakalandığını duyurmuş, yakalanan isimlerden biri de, 'Hayalet' lakaplı uyuşturucu kaçakçısı Orhan Ünğan olmuştu.

Can Bursalı'nın haberine göre, 2010 yılında Türkiye'den ayrılarak Avrupa'ya geçiş yapan ve uyuşturucu ticaretini oradan yöneten Ünğan'ın, 2013 yılında 'dublör' kullanarak Beykoz Adliyesi'nde görülen boşanma davasında eşi Z.Ü.'den ayrıldığı ortaya çıktı.

YURT DIŞINA ÇIKAMIYORDU

2010 yılının ekim ayında Türkiye'den çıkış yapan Ünğan, yanında eşi Z.Ü. ve çocuğunu götüremezken, hakkında açılan davalar nedeniyle kendisiyle aynı soyadı taşıyan eşi ve o tarihte küçük yaşta olan çocuğu yurt dışına çıkamıyordu.

EN AZ 5 SAHTE KİMLİK...

Şimdiye kadar en az 5 sahte kimlik kullandığı belirlenen ve bu sebeple 'Hayalet' lakabıyla tanınan Ünğan, avukatı ve o dönem hayatta olan kardeşi İlhan Ünğan'la birlikte bir plan yaptığı iddia edildi. Plana göre; Ünğan eşiyle boşanırsa, Z.Ü. çocuğunu yurtdışına götürebilecekti.

DUBLÖRLE DURUŞMAYA

25 Temmuz 2013'te avukatı aracılığıyla Beykoz Adliyesi'nde anlaşmalı boşanma davası açan Ünğan'a 31 Temmuz 2013'te duruşma günü verilirken, 7 Nisan 2019'da İstanbul Bağdat Caddesi'nde öldürülecek olan İlhan Ünğan, avukat Ç.Ç., Z.Ü. ve dublör olarak kullanılan kişiyle birlikte duruşma gününde Beykoz Adliyesi'ne gitti.

EŞİNDEN BOŞANDI

Adliyede, daha önceden ayarlanmış olan adliye personeli, koridorda gerekli işlemleri yaparken, o tarihte henüz yeni kullanılmaya başlanan Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) sisteminin de aktif çalışmaması sayesinde, o tarihte yurtdışında bulunan Ünğan'ın kimliği ve hakkında çıkarılan birden fazla yakalama kararı tespit edilemedi.

Dublör kullanılarak yapılan işlem sonrası uyuşturucu taciri Orhan Ünğan, eşi Z.Ü.'den boşandı.