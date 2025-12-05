Hopa'da uyuşturucu hükümlüsü kaçak göçmenlerle aynı tırın içinden çıktı. "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti" suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahsın yasa dışı yollardan yurt dışına çıkacağı belirlendi. Hopa ilçesi Sugören mevkiinde yapılan operasyonda söz konusu şahıs, bir otomobil çekici aracının içerisinde bulundu. Şahsın kaçışına yardım eden tır şoförü ile araçta bulunan yabancı uyruklu kişiler de gözaltına alındı.

Yapılan üst aramasında ise 14,13 gram metamfetamin de ele geçirilirken, olayla ilgili olarak şahıslar hakkında "Suçluyu Kayırma" ve "Göçmen Kaçakçılığı" suçlarından adli işlem başlatıldı. Yabancı uyruklu şahıs hakkında ise sınır dışı işlemleri sürüyor.