Uyuşturucu kullanan 7 kişi yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti ve kullanımına yönelik denetimler devam ediyor. Denetime dair aktarılan bilgilere göre Çine, İncirliova, Kuyucak ve Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik yapılan denetimlerde E.Ç., S.G., R.T., İ.D., H.D., İ.G. ve E.Y. isimli şüphelilerin uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. Ayrıca Çine ve İncirliova ilçesinde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli şahıslar hakkında başlatılan adli süreç devam ediyor.