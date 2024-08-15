Uyuşturucu madde satıcısı kıskıvrak yakalandı

Kaynak: Haber Merkezi
Uyuşturucu madde satıcısı kıskıvrak yakalandı

Erbaa’da araçta uyuşturucu madde satışı yapıldığı ihbarı üzerine şüpheli bir aracı durduran Narkotik Şube ekipleri araç içerisinde uyuşturucu madde yakaladı.

Bayram Kale – Tokat / Yeniçağ

Tokat İl Emniyeti Narkotik Şube Müdürlüğüne bağlı Erbaa Narkotik Bürosu’na şüpheli bir araç içerisinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı ihbar edildi.

Alınan bilgilere göre Erbaa Narkotik şubesi ekiplerince yapılan araştırmalarda, daha önce de araçla uyuşturucu madde satışı yaptığı öğrenilen şüpheli M.Ş kendisine ait araçta düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Şüphelinin üzerinde ve kullanmış olduğu araçta yapılan aramalarda araç içerisinde gizli bölme keşfedildi. Bulunan gizli bölmede yaklaşık 42 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli M.Ş çıkartıldığı Erbaa Sulh Ceza Hakimliğince 'Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti' suçundan tutuklanarak Tokat Çamlıbel cezaevine gönderildi.

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