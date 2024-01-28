Uyuşturucu maddeyle yakalanan iki şahıs tutuklandı

Jandarma ekiplerinin uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında, uyuşturucu hap ile yakalanan 2 kişi yakalanarak tutuklandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen yol uygulamasında şüpheli bir araç durduruldu. Aracın içinde bulunan 25 yaşındaki M.K., ve 21 yaşındaki B.E.’nin üstünü arayan ekipler, bin 162 adet uyuşturucu hap olarak kullanılan sentetik ecza hapı ele geçirdi.

Cumhuriyet Savcısı’nın talimatıyla gözaltına alınan iki şüpheli şahıs, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan mahkemeye çıkarıldı ve tutuklandı.