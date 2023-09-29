Uyuşturucu operasyonu: 2 kişi yakalandı

Üsküdar’da uyuşturucu madde ticareti yapan iki kişi yakalandı. Kadın şüpheli adli makamlarca serbest bırakılırken erkek şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KAYNAK: İHA
Uyuşturucu operasyonu: 2 kişi yakalandı

İstanbul Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, Üsküdar ilçesi Ahmediye ve Valide-i Atik Mahallelerinde bulunan çeşitli adreslerde uyuşturucu madde ticareti yapıldığının belirlenmesi üzerine inceleme başlattı. İnceleme, gözlem ve saha çalışmaları neticesinde belirlenen adreslerde uyuşturucu maddelerinin yetiştirilip satışa hazır hale getirildiği ve sokak satıcıları aracılığıyla dağıtıldığının tespit edilmesi üzerine geçtiğimiz salı günü adrese operasyon gerçekleştirdi.

Gerçekleştirilen operasyonda A.K.(49) isimli kadın ve H.Y.(32) isimli erkek şahıslar yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda, 8 kilogram bonzai, 2 kök hint keneviri, 600 TL para, 1 adet tabanca ve 4 adet fişek, 1 adet pala, 33 adet Xanax ibareli narkotik madde ele geçirildi.

Konu ile ilgili yakalanan ve “Uyuşturucu madde imal ve ticareti” suçundan adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıslardan, A.K. adli makamlarca serbest bırakılırken, H.Y. ise tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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