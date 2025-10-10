Ünlülere yönelik düzenlenen operasyon kapsamında jandarma tarafından evinden alınan oyuncu Özge Özpirinçci, sessizliğini sosyal medya paylaşımıyla bozdu.

Sevilen oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “İşimizde gücümüzdeyiz!” ifadelerini kullanarak yaşanan operasyonu geride bıraktığının mesajını verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü soruşturma kapsamında 8 Ekim sabahı, “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak” iddiasıyla aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu 19 kişi hakkında operasyon düzenlenmişti.

Jandarma ekipleri tarafından sabah erken saatlerde yapılan baskınlarda, Özge Özpirinçci’nin yanı sıra Demet Evgar, Metin Akdülger, Kubilay Aka, Mert Yazıcıoğlu, Berrak Tüzünataç, şarkıcı İrem Derici ve Hadise ile kara para aklama iddialarıyla bir süre önce gündeme gelen Dilan ve Engin Polat çiftinin de ifadeleri ve kan örnekleri alınmak üzere İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldüğü öğrenilmişti.

Gün boyu süren işlemlerin ardından ünlü isimler akşam saatlerinde ise serbest bırakılmıştı. Yapılan operasyondan sonra sessizliğini sosyal medyadan bozan Özge Özpirinçci, kişisel hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı.

Karavanda çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan oyuncu, “İşimizde gücümüzdeyiz!” notunu düştü.

Setten yaptığı bu paylaşımda Özpirinçci’nin yeni projesi “Sakıncalı” adlı dizinin çekimlerinde olduğu görüldü.

Oyuncunun bu mesajı, takipçileri tarafından “moral ve kararlılık mesajı” olarak da yorumlandı.

Pirinçci yapılan operayon esnasında basına yansıyan görüntüsünde de rahat hareketleri ile dikkat çekmişti.

'BİTİRDİM BEN 2025'İ'

Oyuncu yaptığı paylaşımlarda devam ederken setten çekilen fotoğraflarına "Karakter için saç baş değişimi en sevdiğim! Mini çok fena tatlı, ondan önce napıyormuşuz biz?! Arkadaşım (bu menajerim olan değil arkadaşım olan Aslı) kitap çıkardı! #reklam mı? Çok özlemişim ata binmeyi! Bir canlıyla ortak ritim tutturmak harika bir his! Dükkanlarda çok havalısın ama uçakta hepsi sönüyor ha Aslım? Son videoda ise hayatımın anlamlarının müthiş koreografisini görüyorsunuz! Evet Eylül ayını kapattık, Ekimi de yarıladık sayılır. Kasım ayında çok sevdiğim birkaç kişinin doğumgünü var! Sonra yılbaşı falan filan dedik mi e bitirdim ben 2025’i… Oldu o zaman" notunu yazarak yeni bir paylaşım da yaptı.

Özge Özpirinçci kimdir?

Özge Özpirinçci, 1 Nisan 1986’da İstanbul’da doğdu.

2025 itibarıyla 39 yaşında olan sanatçı, ilkokul ve ortaokulu İstanbul’da tamamladı.

Lise eğitiminin bir yılını AFS programı ile ABD’de geçirdi. Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Bölümü’nden 2008’de mezun oldu. Annesi İngilizce öğretmeni olan Özpirinçci, eğitim hayatında disiplinli bir öğrenci olarak biliniyor. Üniversite yıllarında sanata ilgisi, oyunculuk kariyerine yönelmesine zemin hazırladı.

Oyunculuk kariyerine 2007’de Kanal D’de yayımlanan Cesaretin Var Mı Aşka dizisiyle başlayan Özpirinçci, aynı yıl Kavak Yelleri’nde rol aldı.

2009-2010’da Show TV’nin Melekler Korusun dizisinde üniversite öğrencisi “İpek Taşkır”ı oynadı.

2011-2012’de ATV’de Al Yazmalım dizisinde başrol “Asiye” karakteriyle geniş kitlelere ulaştı. 2015-2016’da FOX’ta Aşk Yeniden dizisinde “Zeynep” rolüyle En İyi Kadın Komedi Oyuncusu dalında 42. Altın Kelebek Ödülü’nü kazandı. 2017-2020’de Kadın dizisinde iki çocuk annesi “Bahar Çeşmeli”yi canlandırarak 45. Altın Kelebek Ödülü’nde En İyi Kadın Oyuncu seçildi.

Özpirinçci, sinemada da başarılı projelerde yer aldı. 2010’da Zülfü Livaneli’nin Veda filminde “Fikriye Hanım”ı, 2011’de Anadolu Kartalları’nda “Üsteğmen Ayşe Dinçer”i, 2014’te Karışık Kaset’te “İrem” karakterini oynadı.

2010’da Show TV’nin Deli Saraylı dizisinde “Dilruba” rolünü üstlendi. TRT Okul’da Toplu Hayat programında sunuculuk yaptı ve Athena’nın Arsız Gönül klibinde yer aldı. Reklam projelerinde önemli markalarıyla çalıştı. X platformunda (Ekim 2025), son projesi Kayıp filmi konuşuluyor.

Özpirinçci, 42. Altın Kelebek Ödülleri’nde (2015) Aşk Yeniden ile En İyi Kadın Komedi Oyuncusu, 45. Altın Kelebek Ödülleri’nde (2018) Kadın ile En İyi Kadın Oyuncu ödüllerini kazandı. Kariyeri boyunca çok sayıda adaylık elde etti.