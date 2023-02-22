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İstanbul'da bir ayda 363 tutuklama

İstanbul'da 29 Ocak-21 Şubat tarihlerinde uyuşturucu madde kaçakçılığına yönelik operasyon ve denetimlerde gözaltına alınan 2 bin 939 şüpheliden 363'ü tutuklandı.

Haber Giriş: 22 Şubat 2023 Çarşamba - 17:23
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Uyuşturucu operasyonu yapıldı. İstanbulda 363 tutuklama gerçekleştirildi

İstanbul'da bir ayda 363 tutuklama
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptıkları çalışmada, Bahçelievler, Avcılar, Şişli, Bakırköy, Beylikdüzü, Esenyurt, Zeytinburnu, Küçükçekmece, Kağıthane, Ümraniye, Arnavutköy ve Kadıköy ilçelerinde 29 Ocak-21 Şubat tarihleri arasında belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Söz konusu operasyonlarda 28 şüpheli yakalanırken, adreslerde yapılan aramalarda 1 ton 63 kilo uyuşturucu madde, 14 bin 900 uyuşturucu hap, 36 kilo kimyasal madde ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerden 24'ü tutuklanırken 4'ü adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

ADLİ MAKAMLARCA TUTUKLANDI

Öte yandan, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra emniyetin diğer ilgili birimleri ve ilçe ekiplerinin aynı tarihlerde yaptığı operasyon, denetim ve takipli çalışmalar neticesinde 2 bin 911 şüpheli yakalandı.

Söz konusu çalışmalarda da 56 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan bu şüphelilerden 339'u sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

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