Uyuşturucu operasyonunda 2 gözaltı

Edirne'nin Keşan ilçesinde polis tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, uyuşturucu bulundurdukları şüphesiyle A.A. ve C.G. gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, Yenimescit Mahallesi'nde ikamet eden A.A.'nın evine uyuşturucu getirildiği yönünde gelen ihbar üzerine polis harekete geçti. Yapılan aramada, evde 60 adet uyuşturucu hap ele geçirildi ve A.A. gözaltına alındı.

Aynı gün, Büyük Cami Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurulan C.G.'nin üst aramasında, 9 adet alüminyum folyo içinde 0,35 gram metanfetamin bulundu. C.G. de gözaltına alındı.

Her iki şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.