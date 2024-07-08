Uyuşturucu operasyonunda 33 tutuklama

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlar ile Mücadele Şube Müdürlüğü uyuşturucu ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik geçtiğimiz ay dev bir operasyon düzenlemiş ve bu operasyonlar kapsamında 446 şüphelinin gözaltına almıştı.

Yapılan operasyon sonrasında bugün gözaltındaki şahısların mahkemesi görüldü. 446 şüpheliden 33’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayrıca yapılan operasyonel faaliyet ve sokak çalışmalarında; 83 kilo 94 gram skank maddesi, 18 kilo 392 gram esrar ve türevleri, 327 gram metamfetamin maddesi, 308 adet sentetik ecza, 166 gram afyon sakızı, 107 adet ecstasy, 9 gram kokain, 1 gram bonzai, 6 kök kenevir bitkisi, 1 kilo 125 gram eroin ele geçirildi.