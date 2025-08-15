Uyuşturucu operasyonunda altın detayı! Şüpheli her şeyi itiraf etti

Adana polisi uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilere ait yerlerde yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi. Zanlılardan bir tanesi ifadesinde, “Hapların kendine olduğunu itiraf ederek. Ucuz olduğunu görünce altınları bozdurup satın aldım” dediği öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen A.G., R.B., K.G. ve Y.B.'nin kimliklerini teknik ve fiziki takiple tespit etti. Ekipler, belirlenen adreslere yönelik eş zamanlı operasyonda 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde arama yapan polis, reçeteye tabi 179 bin 663 uyuşturucu içerikli hap, 500 gram esrar ve 39 gram bonzai ele geçirdi. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

4 TUTUKLAMA

Şüphelilerden K.G., ifadesinde, "Haplar benim ancak satmak için almadım. Ucuz olduğunu görünce evdeki altınlarımı bozdurup, satın aldım" dedi.

Diğer şüpheliler ise uyuşturucuların kendilerine ait olmadığını öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.G., A.G., R.B. ve Y.B. çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

