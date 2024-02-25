Uyuşturucu satıcıları narkotik köpeğinden kaçamadı

Söke İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik yapılan yol kontrol noktasında uyuşturucu madde köpeği ile denetimler gerçekleştirildi. Yapılan kontrollerde F.B., O.A.O. ve O.N.S. isimli şüpheli şahısların üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde bulundu.

Ayrıca durdurulan M.A.Ç. ve M.S. isimli 2 şahıs ile beraber toplam 5 kişinin sağlık kuruluşunda yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandıkları belirlendi. Yakalanarak gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında başlatılan adli süreç sürüyor.