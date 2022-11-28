Uyuşturucu satıcıları polislere açtığı ateş açtı. Yaralı polisler var

(AA) - Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Şair Nabi Mahallesi'nde yapılan bir çalışma kapsamında, 2 şüpheli tarafından, polis ekiplerine pompalı tüfekle ateş açıldı. Olayda yaralanan 2 polis memuru, bölgeye gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Bölgeye kısa sürede gelen takviye ekipler, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay yerinde incelemelerde bulunan Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, daha sonra yaralı polislerin bulunduğu hastaneyi ziyaret ederek, durumlarına ilişkin bilgi aldı.

Vali Ayhan, gazetecilere, olayın bir terör saldırısı olmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Narkotik Şubesinden iki arkadaşımız uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yaparken muhtemelen bunu fark eden 2 kişi, kontrolsüz bir şekilde arkadaşlarımızın üzerine hedef gözetmeksizin pompalı tüfekle saldırıyorlar. Arkadaşlarımız karşılık veriyor, saldırganlar hemen olay yerinden kaçıyorlar. Şu an takibimiz devam ediyor, gerekli çalışma yapılacak. Hamdolsun 2 polisimizin de sağlık durumu iyi, hiçbir olumsuzluk yok, yakinen takip ediyoruz. Son zamanlarda uyuşturucuyla mücadelede olağanüstü bir çalışma yapıldı. Alanları daraldı, kıpırdayamıyorlar adeta. Yakın zamanda çok daha büyük çalışmalar olacak. Bunu da özellikle ifade etmek istiyorum. Bu muhtemelen yoğun çalışmanın vermiş olduğu bir saldırganlık da olabilir. Ama asla bunlara fırsat vermeyeceğiz. Polis memuru kardeşlerimizin şu an sağlıkları iyi, doktorlarımız gereken müdahaleyi yapıyor, kaçan saldırganların da en kısa sürede yakalanacağını söyleyebilirim."