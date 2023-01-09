9 Ocak 2023 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Denizli’de uyuşturucu operasyonu

Denizli’de düzenlenen operasyonda 10 kişi yakalanırken, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi - 16:31
Takip Et

Uyuşturucu satıcısı 10 şüpheli yakalandı

Denizli’de uyuşturucu operasyonu
+
Aa
-

Denizli’de uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 10 kişi, çeşitli uyarıcı maddelerle yakalanmasının ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Denizli’de 2 ile 8 Ocak 2023 tarihlerinde yapılan asayiş denetimlerinde uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahısların tespiti ile yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda, 10 kişi yakalandı. Yapılan aramalarda, 75 gram metamfetamin, 38 gram eroin, 11 gram esrar, 16 adet sentetik ecza ele geçirildi. ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ suçundan adli makamlara sevk edilen toplam 10 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.


(Kaynak: İHA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Altılı masada çifte formül. Seçime 3 partiyle girilebilir
1
﻿Altılı masada çifte formül. Seçime 3 partiyle girilebilir
﻿Altılı masada çifte formül. Seçime 3 partiyle girilebilir
﻿Diğer 3 aday Erdoğan'ı geçti. Son ankette Erdoğan tek bir isme karşı kazandı
2
﻿Diğer 3 aday Erdoğan'ı geçti. Son ankette Erdoğan tek bir isme karşı kazandı
﻿Diğer 3 aday Erdoğan'ı geçti. Son ankette Erdoğan tek bir isme karşı kazandı
﻿Maçtan sonra protesto edildi. Ali Koç'tan flaş karar ve çarpıcı açıklama
3
﻿Maçtan sonra protesto edildi. Ali Koç'tan flaş karar ve çarpıcı açıklama
﻿Maçtan sonra protesto edildi. Ali Koç'tan flaş karar ve çarpıcı açıklama
﻿Yunan Bakan Yardımcısı'ndan ülkeyi karıştıran Türkiye açıklaması
4
﻿Yunan Bakan Yardımcısı'ndan ülkeyi karıştıran Türkiye açıklaması
﻿Yunan Bakan Yardımcısı'ndan ülkeyi karıştıran Türkiye açıklaması
﻿Galatasaray yenilgisi camiayı sarstı. Fenerbahçe'de Volkan Demirel sürprizi
5
﻿Galatasaray yenilgisi camiayı sarstı. Fenerbahçe'de Volkan Demirel sürprizi
﻿Galatasaray yenilgisi camiayı sarstı. Fenerbahçe'de Volkan Demirel sürprizi
﻿Kıdem tazminatı tavanı yükseldi. İşte merak edilenler
6
﻿Kıdem tazminatı tavanı yükseldi. İşte merak edilenler
﻿Kıdem tazminatı tavanı yükseldi. İşte merak edilenler
﻿Ramazan ve Kurban Bayramları ikramiyelerine yapılacak zam oranı sızdırıldı
7
﻿Ramazan ve Kurban Bayramları ikramiyelerine yapılacak zam oranı sızdırıldı
﻿Ramazan ve Kurban Bayramları ikramiyelerine yapılacak zam oranı sızdırıldı
﻿Kahramanmaraş'ta iki firari hükümlü yakalandı
﻿Kahramanmaraş'ta iki firari hükümlü yakalandı
﻿Kahramanmaraş'ta iki firari hükümlü yakalandı
﻿Euro coştu dolara fark attı. Euro sınır tanımıyor
﻿Euro coştu dolara fark attı. Euro sınır tanımıyor
﻿Euro coştu dolara fark attı. Euro sınır tanımıyor
﻿Adana'da tırla çarpışan minibüsteki 18 kişi yaralandı
﻿Adana'da tırla çarpışan minibüsteki 18 kişi yaralandı
﻿Adana'da tırla çarpışan minibüsteki 18 kişi yaralandı
﻿Tarihçilerden Kayıp Nazi hazinesiyle ilgili açıklama
﻿Tarihçilerden Kayıp Nazi hazinesiyle ilgili açıklama
﻿Tarihçilerden Kayıp Nazi hazinesiyle ilgili açıklama
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.