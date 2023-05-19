Uyuşturucu satıcısı tutuklandı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde, polis ekiplerince uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik olarak yaptığı çalışmada gözaltına alınan 3 şüpheliden 1’i tutuklandı.

Uyuşturucu satıcısı tutuklandı

Elbistan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçe merkezinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik olarak icra ettiği operasyonda 3 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Şüphelilerin üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramada, satışa hazır halde toplam 8,15 gram metamfetamin maddesi ile 18,75 gram esrar ve hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçlamasıyla Elbistan Adliyesi’ne sevk edildi. Burada mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 1’i, Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Elbistan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin, uyuşturucu ve uyuşturucu ticaretinin önlenmesine ilişkin çalışmalarının aralıksız olarak süreceği bildirildi. (İHA)

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