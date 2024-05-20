Uyuşturucu taciri tutuklandı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmaların neticesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen Ş.C. (27) adlı şahsa yönelik yapılan çalışmada, 3 farklı olayda madde sattığı belirlenen şahıslardan 2,67 gram metamfetamin ele geçirildi.

Belirlenen şahsın hükümlü ve tutuklunun kaçması suçu nedeniyle hakkında kesinleşmiş hapis cezasının olduğunun açığa çıkması üzerine ikametinde yakalanırken, yapılan aramalarda, 12 adet sentetik ecza ile bir parça peçete kağıdına emdirilmiş bonzai ele geçirildi.

Arama yapılan ikamette bulunan M.M. (32) adlı kadın adli işlem yapılarak serbest bırakıldı, Ş.C. adlı şahıs ise çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.