Uyuşturucu taciri yakalandı

Kaynak: İHA
Uyuşturucu taciri yakalandı
Mersin'in Silifke ilçesinde jandarma ekipleri bir şüpheli şahsı çeşitli uyuşturucu maddeler ile yakaladı.

Elde edilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma yapıldı.

Ekiplerin çalışmasında Silifke ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan bir şüpheli tespit edildi.

Tespit edilen şüpheliyi takip eden jandarma operasyon gerçekleştirdi. Gerçekleşen operasyonda şüpheli yakalanırken adresinde 155 gram kubar esrar, 35 gram uç diye tabir edilen uyuşturucu madde, 9 gram metamfetamin, 195 adet uyuşturucu hap ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 25 bin 500 TL ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli jandarmaya götürüldü.

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