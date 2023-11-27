Uyuşturucu ticareti yapan yabancı uyruklu 2 kişi tutuklandı

Düzce’de uyuşturucu madde ticaretinden gözaltına alınan yabancı uyruklu 2 kişi tutuklandı.

KAYNAK: İHA
Uyuşturucu ticareti yapan yabancı uyruklu 2 kişi tutuklandı

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı’nın uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttüğü soruşturma çerçevesinde Çay Mahallesi’nde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda uyuşturucu madde ticareti yapan İsmetullah Seydi ve Hikmetullah Core yakalandı.

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Yakalanan şahısların üzerinde ve ikametinde yapılan aramalarda İsmetullah Seydi isimli şahsın üzerinde satışa hazır 7 parça halinde reçine esrar, Hikmetullah Core'nin ikametinde ise satışa hazır 44 parça reçine esrar ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen yabancı uyruklu 2 şüpheli, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklandı.

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