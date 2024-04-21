Uyuşturucu ve kaçak silah operasyonu

Kaynak: İHA
Uyuşturucu ve kaçak silah operasyonu
Gaziantep’te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 varil içinde uyuşturucu ve 4 kaçak silah ele geçirildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Nizip ilçesinde belirlenen ikametlere yönelik uyuşturucu ve kaçak silah operasyonu yapıldı.

Operasyon sonucunda bir adreste yapılan aramalarda toprağa gömülü 2 varil içerisinde 25,5 kilogram bonzai, 20 gram metamfetamin, 18 litre bonzai yapımında kullanılan sıvı ile başka bir adreste yapılan aramalarda ise 3 adet tüfek, 1 adet tabanca, 603 adet tabanca fişeği, 147 adet kartuş ve 210 bin TL suçtan elde edildiği tahmin edilen para ele geçirildi. Operasyonun ardından bir şüpheli şahıs yakalandı.

Süreci tamamlanan yasal işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüpheli şahıs tutuklandı.

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