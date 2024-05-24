Uyuşturucu ve tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Uyuşturucu ve tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Tekirdağ'da jandarma ekipleri uyuşturucu silah ve tarihi eser kaçakçılığı için operasyon düzenledi.

Tekirdağ’da Jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlarda uyuşturucu, silah ve tarihi eser niteliğinde objeler ele geçirildi. Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda elde edilenler şunlar oldu:

Malkara Kozyörük Mahallesi'nde Y.G. isimli şahsın evinde yapılan aramada, 285 adet farklı şekil ve boyutlarda tarihi eser obje, 40 adet sikke ve 3 adet dedektör ele geçirildi.

Ergene Velimeşe Mahallesi'nde S.Ç. isimli şahsın işletmesinde 85 adet bandrolsüz puro bulundu.

Şarköy ilçesinde, F.U. ve N.A. isimli şahısların bulunduğu bağ evinde yapılan aramada, 3 gram kubar esrar ve uyuşturucu kullanımında kullanılan 0.5 Cl su şişesi ele geçirildi.

Şarköy Mürefte Mahallesi'nde ikamet eden H.Ç., E.Ç., M.F.Ö. ve E.Ç. isimli şahısların ruhsatsız tabanca sattıklarının tespiti üzerine 3 ayrı adreste yapılan aramalarda, 2 adet kasatura, 2 gram kenevir tohumu, 2 gram kubar esrar ve 9 adet av tüfeği fişeği bulundu.

Ergene Velimeşe Mahallesi'nde A.A. isimli şahsın üzerinde yapılan üst aramasında, 1 gram eroin ve 2 gram metamfetamin ele geçirildi.

Bu operasyonlar sonucunda toplamda 9 şüpheli gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

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