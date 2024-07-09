Uyuşturucudan bir günde 27 kişi yakalandı

Aydın'da Jandarma ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirdikleri operasyonda 27 şüpheliyi yakalayarak bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretini önlemeye yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü koordinasyonunda ilçe jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, uyuşturucu madde imal eden ve ticaretini yapan şahıslara yönelik gerçekleştirilen koordineli çalışmada bir gün içinde 27 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda; çeşitli miktarlarda kubar esrar, sentetik hap ve 136 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlemler devam ediyor.