Uyuşturucular sosyal medyadan satılıyor. Evlere paket servis yapılıyor

CHP İstanbul Milletvekili Gaze Akkuş İlgezdi, son yıllarda artan uyuşturucu kullanımına dikkat çekerek, iktidarın uyuşturucu ile mücadelede yetersiz kaldığını söyledi. İlgezdi yaptığı açıklamada, son 5 yılda uyuşturucu suçları ve ele geçen uyuşturucu miktarlarına işaret ederek, uyuşturucunun sosyal medya üzerinden evlere servis edilir hale geldiğini iddia etti.

İlgezdi şunları kaydetti:

"İktidara sorarsanız ‘uyuşturucu ile etkin mücadele’ yaptıkları masalını dinlersiniz ama, gerçekler çok ama çok acı. sadece 2023 yılında 251 bin 851 uyuşturucu olayı meydana geldi. Yani 2023 yılında günde 690, saatte 28,8 uyuşturucu olayı yaşandı.

Olaylarda 313 bin 416 kişi ise gözaltına alındı. Bu da günde 858 kişi, saate 35,8 kişinin uyuşturucu olayından gözaltına alındığını ifade ediyor. Avrupa Uyuşturucu ve Bağımlılık İzleme Merkezi 2023 Avrupa Uyuşturucu Raporu’na göre Avrupa’da en yaygın kullanılan 6 uyuşturucudan 3’ünün en fazla ele geçirildiği ülke maalesef Türkiye. Bu nasıl bir etkin mücadele. Beyaz zehir her yerde.

Sigaraya, içkiye savaş açmakla övünen devri iktidarınızda her ne kadar Cumhurbaşkanınız, "Bizim iktidarımızda ne sulu ne kuru uyuşturucuya yer yok" dese de gerçeğin bunun tam tersi olduğu ortada. Gazetelerin 3. sayfaları çocuk yaşta uyuşturucu ile tanışan yavrularımızın, sağda solda ele geçen uyuşturucuların haberleri ile dolu.

Uyuşturucu ticareti sosyal medyadan, mesajlaşma sistemlerinden evlere paket servisi haline geldi. Torbacılar hiçbir şeyden korkmadan Whatsapp, Telegram gruplarından met yani namı değer Metin amca uyuşturucusunu peynir ekmek gibi satıyorlar. Onlara dur diyen yok.

"5 YILDA UYUŞTURUCUDAN 1.3 MİLYON KİŞİ HAKKINDA İŞLEM YAPILDI"

Son beş yılda 1 milyon 373 bin 368 kişi hakkında uyuşturucu ile ilgili suçlardan işlem yapıldı. Üstelik bu rakamlara jandarma bölgesi de dahil değil. İktidarın baskıcı politikaları, işsizlik, ekonomik buhran ve milli eğitim sisteminin dejenere olması, uyuşturucuya başlama yaşını düşürdüğü gibi kullanımını da yaygınlaştırıyor.

Sadece emniyetin son 5 yıldaki verileri yaşanan felaketi gözler önüne seriyor. Son beş yılda 48 bin 854 kilo Metin amca adıyla bilinen metamfetaminin yani MET ele geçirildi. Yakalanan captagon hap miktarı Türkiye nüfusunun yarısına ulaşmış durumda. 5 yılda 67 bin 436 kilo eroin, 11 bin 241 kilo kokain, 37 milyon 958 bin 40 adet ecstasy, 419 bin 706 kilo esrar ele geçirildi.

Bunlar kolluk kuvvetleri tarafından yakalanan miktarlar. Peki ya ele geçirilemeyen uyuşturucu maddelerinin geleceğimizi karartmasını önlemek amacıyla ne yapılıyor, maalesef hiçbir şey. 2014 yılında uyuşturucuya bağlı suçlar nedeniyle hakkında işlem yapılan şüpheli sayısı 172 bin 222 iken 2023 yılında bu sayı yüzde 182 artarak 313 bin 416’e çıktı.

Her derde deva diye anlattığınız başkanlık sisteminin uyuşturucunun artışına da engel olmadığının kanıtı bu oran. 22 yıldır algı siyasetiyle ülkeyi yöneten Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı söylediğinin aksine, Türkiye ilkokulların önünde uyuşturucu pazarlanan bir ülke haline gelmiştir. Tüm çocuk ve gençlerimizin vebali uyuşturucu ile mücadele etmeyen iktidarın üzerindedir."