Uyuşturucuyla yakalandı. Firari zanlı olduğu ortaya çıktı

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Güven Timleri Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretine karşı çalışmalarını sürdürüyor.
Çalışmalar kapsamında, bir şüphelinin yüklü miktarda uyuşturucu bulundurduğunun belirlenmesi üzerine harekete geçildi.
Konak ilçesinde belirlenen adrese gerçekleştirilen operasyonda, 221 gram bonzai ve bir miktar metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Cezaevi firarisi çıktı
Operasyonda gözaltına alınan İ.G.'nin 4 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı.
Firari zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine sevk edildi.