Uzadıkça uzayan Firavun yılanı. Görenler tekrar tekrar izliyor

"Firavun'un Yllanı” olarak bilinen, Civa (II) Tiyosiyanat'ın yanma tepkimesiyle ortaya çıkan ilginç görüntü gündem oldu.

Uzadıkça uzayan Firavun yılanı. Görenler tekrar tekrar izliyor

Editör: Ersoy Özdem

Kimyasal formülü Hg(SCN)2 olan Civa-II-Tiyosiyanat, ısıya tabi tutulduğunda çok ilginç bir yanma tepkimesi veriyor.

Civa-II-Tiyosiyanat’a ısı verildiğinde ortaya sonsuza kadar sürebilen bir yılan şeklinde bir yanma çıkıyor. Civa-II-Tiyosiyanat [Hg(SCN)2] ile yapılan bu deneyin sonuçları izleyenleri şaşırtıyor.

Güçlü bir ısı kaynağına maruz kalan Civa-II-Tiyosiyanat oldukça sıra dışı bir tepki vererek uzuyor ve genişliyor.

Ancak ortaya çıkan gazın çok zehirli olmasından dolayı bu deneyin yapıldığı yerin iyi havalandırılması gerekiyor.

Öte yandan Civa (II) Tiyosiyanat Firavun Yılanı olarak biliniyor.

Video sosyal medyada izlenme rekoru kırdı, paylaşıldıkça paylaşıldı.

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